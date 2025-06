Hello Games enthüllt das gigantische kostenlose Update von No Man's Sky für Nintendo Switch 2

HQ

Die Wahrheit ist, dass mit jedem neuen Update, das wir in den fast zehn Jahren seit der Veröffentlichung von No Man's Sky erhalten haben, immer offensichtlicher wurde, dass Sean Murray und sein Team das Konzept der "Erlösung" in Videospielen neu definieren wollten. Sie haben sich schon lange den Respekt der Branche und der Spieler gleichermaßen verdient, indem sie massive Inhalte und technische Erweiterungen für ihren prozeduralen Weltraumerkundungstitel geliefert haben, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Tagen mehr über ihr nächstes Projekt, Light no Fire, zu erfahren.

Wie wir jedoch alle wissen, ist morgen die Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 und Sean Murray hat sich in einem Video dazu bekanntgemacht, das neue No Man's Sky -Update für Nintendo Switch 2 überraschend zu enthüllen.

Wie der In-Game-Director im Beitrag zu X erklärt und auflistet, werden No Man's Sky auf Nintendo Switch 2 die neue Hardware voll ausnutzen, indem sie 4K-Texturauflösung, FPS- und Schärfeverbesserungen, sowohl im Spiel als auch im Menü, verbesserte Geometrie, Unterstützung für das neue Gyroskop der Switch 2, DLSS + DRS, das Hinzufügen von Siedlungen (von allen Spielern lange erwartet), sowie Fortschritt und Crossplay mit Spielern auf anderen Plattformen, damit du dein Spiel nahtlos von deiner aktuellen Konsole oder deinem PC auf Nintendo Switch 2 übertragen kannst.

Dieses Update wird ab morgen mit dem Release der neuen Konsole verfügbar sein und wie immer völlig kostenlos sein. Das Verbesserungspaket wird auch als Teil der Beacon-Inhalte für alle anderen unterstützten Plattformen verfügbar sein.

Werden Sie Ihre neue Nintendo Switch 2 vorstellen, indem Sie das unendliche Universum von No Man's Sky erkunden?