Hello Again möchte, dass du eine Zeitschleife auf einer entspannenden Insel durchbrichst

Der Solo-Entwickler Dwight Davis möchte Sie nächstes Jahr für ein oder zwei Nächte unterhalten. Im Rahmen des Day of the Devs Showcase haben wir gerade einen Blick auf Davis' kommendes Projekt Hello Again erhalten, ein Titel, der von seinem Studio Soup Island erstellt wurde.

Dies ist ein kleines Indie-Abenteuer, das 3-4 Stunden dauern soll. Uns wurde gesagt, dass das Gameplay die Aufgabe hat, eine Zeitschleife zu durchbrechen, und das alles auf einer Insel, die entspannend und beruhigend ist und voller seltsamer Orte ist, die es zu erkunden gilt, acht Charaktere, die es zu treffen und mit denen man sich anzufreunden gilt, sowie Uhrwerkrätsel, die es zu knacken gilt, um die Schleife zu durchbrechen. Obwohl wir uns nicht sicher sind, ob wir den Kreis durchbrechen und diese entzückende Insel verlassen wollen.

Hello Again erscheint nächstes Jahr für den PC, und mit der Enthüllung im Hinterkopf könnt ihr unten ein paar Bilder des Gameplays sehen.