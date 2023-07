Helldivers II zeigt und erklärt alles im Trailer

Weder Arrowhead noch Sony haben uns mit Details überwältigt, als sie schließlich Helldivers II im PlayStation Showcase im Mai enthüllten, aber es scheint, als würden wir bis zum Start in diesem Herbst regelmäßige Updates erhalten.

Dieses erste Update kommt in Form eines neuen Gameplay-Trailers und mehrerer neuer Bilder von Helldivers II. Katherine Baskin, Social-Media- und Community-Managerin bei Arrowhead, hat im PlayStation Blog bestätigt, dass der Perspektivwechsel nicht bedeutet, dass die anderen Grundlagen aus dem Fenster geworfen wurden.

Wir werden immer noch in der Lage sein, unsere Rüstung, Waffen und die oft spielverändernden Gefechte anzupassen, bevor wir unsere Mission beginnen. Für Neueinsteiger ist dies nicht wie bei Call of Duty, wo es nicht besonders wichtig ist, was Sie wählen, da die meisten Karten für alle Spielstile geeignet sind und die gleichen Feinde haben. Helldivers II wird ein sehr herausforderndes Spiel sein, in dem uns jede Mission in verschiedene Umgebungen mit verschiedenen Arten von Feinden mit einzigartigen Stärken und Schwächen führt, daher ist es ratsam, zu überlegen, was das Pre-Briefing sagt, bevor du entscheidest, was du mitnehmen möchtest. Die Koordination mit Ihrem Team kann dabei wirklich einen Unterschied machen.

Dieser Fokus auf Teamwork ist natürlich auch in den Missionen wichtig. Eigenbeschuss und etwas begrenzte Munition sind immer noch Kernbestandteile von Helldivers II, also sprühe und bete nicht. Vor allem, weil einige optionale Ziele Zusammenarbeit erfordern. Erwarten Sie, in den kommenden Wochen und Monaten mehr darüber zu erfahren.