Helldivers II wurde bei den TIGA Awards zum Spiel des Jahres gekürt

Die Sieger der 2024 TIGA Awards stehen fest. Die Preisverleihung fand kürzlich statt und bestätigte, dass der beliebte Multiplayer-Action-Titel Helldivers II von Arrowhead das Spiel des Jahres war, während Sony Interactive Entertainment und Senua's Saga: Hellblade II ebenfalls einige Preise gewannen.

Die TIGA Awards schaute sich jedoch nicht nur Videospiele an, sondern auch den Publisher des Jahres, der an nDreams ging, und auch das beste große Studio, von dem Rebellion gewann. Hinzu kam die Anerkennung für die beste Bildungseinrichtung, die beste Talententwicklungsinitiative, die beste technische Innovation und vieles mehr.

Unten sehen Sie die vollständige Liste der Gewinner, wie von GamesIndustry.biz berichtet:

Beste Action & Abenteuer:

Ninja Theory, Senuas Saga: Hellblade II

Bestes Arcade-Spiel:

Playtonic Spiele, Elsie

Bestes Audiodesign:

Der Chinese Room/Secret-Modus weckt immer noch die Tiefe

Beste Nutzung einer Lizenz:

Sony Interactive Entertainment, Marvel's Spider-Man 2

Bestes Gelegenheitsspiel:

Neumodische Spiele, Papierspur

Kreativität in Spielen:

Neumodische Spiele, Papierspur

Vielfalt in Spielen:

Ninja Theory, Senuas Saga: Hellblade II

Bestes Bildungs-, Ernst- oder Simulationsspiel:

Slitherine, Kommando: Moderne Operationen

Erbe in Spielen:

Der Chinese Room/Secret-Modus weckt immer noch die Tiefe

Beste Erzählung in Spielen:

Sony Interactive Entertainment, The Last of Us Part II Remastered

Bestes Puzzlespiel:

Sad Owl Studios, Sucher

Bestes soziales Spiel:

Stolzes Faultier, Go-Go-Stadt!

Bestes Strategiespiel:

Brightrock Spiele, Galacticare

Bestes visuelles Design:

Sony Interactive Entertainment, Helldivers 2

Bestes VR/AR/MR/XR-Spiel:

Ubisoft Reflections & Ubisoft Leamington, Assassin's Creed: Nexus VR

Bestes kleines Studio:

Dlala Studios

Bester Lieferant für Kunst, Animation und Trailer:

Großer Landwirt

Bester Anbieter von Audiodiensten:

SEITE

Bester Co-Development-Partner:

Flix Interaktiv

Engagement für MSG:

Raum 8 Gruppe

Engagement für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz:

Schwalbenschwanz Spiele

Beste Bildungsinitiative:

Universität von Westengland

Beste Bildungsinitiative:

Universität Staffordshire

Bestes großes Studio:

Rebellion

Auszeichnung für herausragende Führung:

Simon Iwaniszak, Gründer und Studio Director, Red Kite Games

Beste juristische Dienstleistungen:

Lee & Thompson LLP

Bester Verlag:

nTräume

Bester QA/Lokalisierungsanbieter:

PTW

Beste Personalvermittlungsagentur:

Großer Planet

Bester Dienstleister:

PitStop Produktionen

Beste Talententwicklungsinitiative:

Rocksteady Studios

Bester Steuer- und Buchhaltungsanbieter:

Johnston Carmichael

Beste technische Innovation:

Sony Interactive Entertainment, Helldivers 2

Herausragende Person des Jahres:

Patrick Buckland, Stainless Games

Spiel des Jahres:

Sony Interactive Entertainment, Helldivers 2