Helldivers II wird Friendly Fire nicht los

HQ

Helldivers II ist im Kern ein PvE-Spiel, und obwohl es keine PvP-Elemente fördert, erlaubt es sie in gewisser Weise im Friendly Fire, das du deinen Teamkameraden geben kannst. Egal, ob es darum geht, das Evakuierungsschiff in einem Minenfeld zu überschütten oder einfach nur jemanden so hart zu schlagen, dass er von einer Klippe fliegt, es gibt viele Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass du deine Teamkameraden früher als erwartet verstärken musst.

Friendly Fire kann Spaß machen, aber manche finden es umstritten, da es ziemlich leicht zum Trollen verwendet werden kann. Wenn Sie kein Fan dieser Funktion sind, wird sie leider nicht so schnell verschwinden. Johan Pilestedt, CEO von Arrowhead Game Studios, sagte, dass das Feature wesentlich für die Glaubwürdigkeit des Spiels ist.

"Das Wichtigste, wenn wir Spiele machen, ist die Glaubwürdigkeit. Die Dinge in der Spielwelt sollten konsistent sein und deshalb müssen wir Friendly Fire haben", sagte er gegenüber PlayStation. "Wenn deine Kugeln Feinde töten können und die Feinde dich töten können, dann gebietet es die Logik, dass deine Kugeln auch in der Lage sein müssen, deine Freunde zu töten. Diese Art von Design ist von Natur aus systematisch, wobei wir ein Regelwerk erstellen, das für alles in der Spielwelt gilt, mit kleinen Ausnahmen."

"Was dies bewirkt, und das vielleicht am deutlichsten durch Friendly Fire bemerkt wird, ist, dass es eine Komplexität im Gameplay schafft, bei der die Spieler während der Kampfsequenzen aktiv denken müssen - nicht auf eine Art und Weise, in der es darum geht, das Rätsel zu lösen, sondern auf eine sehr ursprüngliche, kreative Art und Weise. Auch das Kichern, das entsteht, wenn man seine Freunde versehentlich mit einem Bombardement bombardiert, ermöglicht eine Verspieltheit, die in Wirklichkeit eine Tragödie wäre - aber innerhalb der Selbstgrenzen von Spielen können wir den schwarzen Humor dieser Situationen erkunden. Und schließlich macht das Friendly Fire-Element die Spieler zu einem echten interaktiven Teil der Spielwelt, der eine große Rolle bei der Positionierung spielt und beim Teamplay hilft."

Stimmen Sie Pilestedt zu?