Helldivers II wird Ende August auf Xbox Series X/S erscheinen

HQ

Als Xbox anfing, viele seiner größten Spiele auf PlayStation-Konsolen zu bringen, hofften die Spieler, dass sich dies darin widerspiegeln würde, dass Sony zumindest Community-getriebene Titel wie Helldivers II auf Xbox-Systeme bringen würde, indem sie ihre Exklusivität für PlayStation-Konsolen opferten. Es gab jedoch keinen Hinweis darauf, dass dies tatsächlich der Fall sein würde, obwohl Entwickler Arrowhead daran interessiert war, den Titel auf Konsolen plattformübergreifend zu machen.

Glücklicherweise ist jemand zur Vernunft gekommen und hat erkannt, dass der Kampf für die galaktische Demokratie nicht nur mit PC- und PS5-Spielern gewonnen werden kann, und jetzt wurde bestätigt, dass Helldivers II auf Xbox Series X/S veröffentlicht wird, und zwar relativ bald.

Das Spiel wird am 26. August in zwei Versionen für XSX erscheinen, sei es die Standardkopie oder die größere Super Citizen Edition, wobei die Portierung von Nixxes Software mitentwickelt wurde. Chief Creative Officer Johan Pilestedt hat diese Ankündigung in einem neuen Trailer kommentiert, in dem er sagt: "Das ist etwas, worauf wir als Studio sehr stolz sind."

HQ

Aufbauend darauf sprach Game Director Mikael Eriksson über die Xbox-Veröffentlichung und fügte hinzu: "Wir wissen, dass die Spieler schon seit einiger Zeit danach gefragt haben, und wir freuen uns sehr, mehr Helldivers in unser Spiel zu bringen. Wir haben noch so viel mehr für die kommenden Monate und Jahre auf Lager - und je mehr Spieler wir haben, desto mehr Geschichten können wir erzählen! Der Kampf um die Supererde hat gerade erst begonnen."

Hast du vor, Helldivers II nächsten Monat zum ersten Mal auf Xbox auszuprobieren oder wirst du als Drill Sergeant für die neuen Rookies fungieren, die an die Front gehen?