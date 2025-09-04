Helldivers II verkaufte sich bei der Veröffentlichung auf Xbox fast 50 % mehr als auf PlayStation

HQ

Obwohl Microsoft in den letzten fünf Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um das Angebot an Spielen für die Xbox zu erweitern, ist es seit langem allgemein anerkannt, dass Xbox-Spieler ein actionhungriges Publikum sind. Serien wie Call of Duty, Gears of War und Halo haben alle ihren großen Durchbruch auf der Xbox geschafft.

Aus diesem Grund dachten viele Leute bei der Veröffentlichung von Helldivers II, dass es perfekt für das Xbox-Publikum geeignet gewesen wäre. Und anscheinend hatten sie absolut recht, denn letzten Monat war es endlich an der Zeit, dass Xbox-Fans Super Earth retten und Demokratie verbreiten.

Nun berichtet Alinea Insight (danke an GameRant), dass es ein Geniestreich von Sony war, das Spiel auf Xbox zu veröffentlichen, denn Fakt ist, dass es sich beim Launch auf Xbox Series S/X besser verkaufte als auf PlayStation 5. In den ersten sechs Tagen wurden insgesamt 926.000 Exemplare für Xbox Series X verkauft, und die entsprechende Zahl für PlayStation 5 soll bei 633.000 Exemplaren liegen, was ein ziemlich deutlicher Unterschied ist.

Der schwedische Entwickler Arrowhead und Sony hatten sich auch etwas mehr Mühe mit der Xbox-Version gegeben, die Bonusinhalte aus dem Halo -Universum in Form von ODST-Rüstungen, Waffen und anderen Goodies enthielt, was sicherlich dazu beitrug, zusätzliches Interesse zu wecken.