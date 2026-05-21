Helldivers II und Warhammer 40.000 sollen an einem legendären Warbond zusammenarbeiten, der dieses Jahr veröffentlicht werden soll

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Galaktische Kriegsführung ist nicht ausschließlich das Gebiet von Games Workshop und seinem Warhammer 40.000-Universum. Obwohl etwas lockerer, gibt es Tausende von Kämpfern für die Menschheit in Videospielen, und vielleicht gibt es Chancen, Allianzen zu schmieden, die im Kampf gegen die Xenos helfen, egal aus welchem Universum sie stammen.

Eine der größten Überraschungen bei Warhammer Skulls in diesem Jahr war die Ankündigung eines legendären Warbonds für Helldivers II mit Warhammer 40.000. Michael Eriksson, Game Director von Arrowhead Studios, gab die Ankündigung und versprach, dass wir 2026 weitere Details haben werden. Im Moment wissen wir nicht, welche Art von Inhalt es bieten wird, aber allein die Vorstellung, unsere Space Marine-Rüstung anzuziehen, eine Bolterpistole zu führen und ein paar eingängige Slogans zu hören, erscheint schon verlockend genug für jeden, der noch Helldivers 2 spielt.

Sehen Sie sich das Video unten an. Wir sind hier mit einem Update zurück, sobald weitere Informationen veröffentlicht werden.