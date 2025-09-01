Helldivers II überschreitet laut einem neuen Bericht die Marke von 18 Millionen Verkäufen

HQ

Für Helldivers II und Entwickler Arrowhead läuft es weiterhin hervorragend, da die Xbox-Veröffentlichung des Spiels dem Spiel frischen Wind in die Segel gegeben und die Verkäufe noch weiter in die Höhe getrieben hat. Als es zum ersten Mal auf PC und PlayStation erschien, wurden innerhalb von nur drei Tagen über eine Million Exemplare verkauft. Im Mai bestätigte Sony, dass die Verkäufe 12 Millionen Einheiten überschritten hatten, obwohl das Unternehmen nie bekannt gab, wie sich diese Zahlen auf die Plattformen aufteilten.

Dank Alinea Analytics haben wir jetzt eine Schätzung, und sie ist einfach beeindruckend, wenn sie genau ist. Dem Bericht zufolge hat sich Helldivers II allein auf Steam mehr als 12 Millionen Mal verkauft, während auf die PlayStation 5 rund fünf Millionen entfallen. Darüber hinaus hat die jüngste Xbox-Veröffentlichung in nur wenigen Tagen bereits rund 600.000 Verkäufe erzielt. Damit beläuft sich die Gesamtzahl auf rund 18 Millionen Exemplare, ein riesiger Sprung seit Sonys letztem offiziellen Update.

Wenn sich diese Zahlen bewahrheiten, unterstreicht dies, wie wichtig der PC-Markt für Sony geworden ist. Es stärkt auch die seit langem kursierenden Theorien, dass zukünftige PlayStation-Titel gleichzeitig auf den PC kommen könnten.

Gehören Sie zu den vielen Xbox-Spielern, die sich kürzlich Helldivers II geholt haben?