Helldivers II teasert Halo 3: ODST-Crossover an

Ladet den Granatwerfer und das Sturmgewehr, denn Helldivers II schafft jetzt stilvoll den Sprung zur Xbox. Dem neuen Trailer nach zu urteilen, der mit dem Klang eines melancholischen Saxophons und dem Anblick einer regennassen Straße endet, handelt es sich eindeutig um nichts Geringeres als New Mombasa aus Halo 3: ODST. Das bedeutet, dass wir ein bevorstehendes Event erwarten können, bei dem wir in der Stadt gegeneinander antreten können, möglicherweise sogar mit ODST-Skins und Halo-Waffen.

Für diejenigen, die sich nicht erinnern: Halo 3: ODST war so etwas wie das schwarze Schaf der Serie, ein sträflich unterschätztes Spin-off, das 2009 veröffentlicht wurde und eine viel düsterere und geerdetere Darstellung des Krieges gegen den Pakt bot. Ob die Halo-Inhalte zusammen mit dem Xbox-Start am 26. August erscheinen werden, bleibt abzuwarten, aber alle Zeichen deuten auf "Ja" hin. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

Wirst du Helldivers II auf Xbox spielen? Und was sind deine Erinnerungen an Halo 3: ODST?