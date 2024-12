Helldivers II startet eine neue feindliche Fraktion und eine süße Fahrt

HQ

Die Supererde ist wieder einmal bedroht! Es gibt eine neue feindliche Fraktion, die Menschen aus den Kolonien und Städten der Supererde stiehlt und sie in hirnlose Zombie-Kreaturen verwandelt, die wir besiegen müssen.

Um Feinde in der ganzen Galaxie zu bekämpfen, haben du und deine Freunde jetzt Zugang zu einem neuen Auto, das bis zu vier Spieler transportieren kann und es euch ermöglicht, Höllenfeuer auf die Feinde der Supererde regnen zu lassen und die Zombies abzuwehren.

Es sieht auch so aus, als ob in Omens of Tyranny neue Stadtkarten mit hoher Dichte auf dem Plan stehen, die es dir ermöglichen, ein höheres Maß an Zerstörung und mehr Tiefe in den Umgebungen zu sehen. Und das Beste daran? Das Update ist jetzt verfügbar, damit Sie es genießen können.