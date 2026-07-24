Helldivers II s Warhammer-Crossover wird nächste Woche vollständig enthüllt

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Es wird nicht mehr lange dauern, bis Entwickler Arrowhead bereit ist, die Details zur lang geplanten Warhammer 40.000-Kollaboration in Helldivers II bekannt zu geben. In einem neuen Teaser in den sozialen Medien wurde bestätigt, dass diese vollständige Enthüllung bereits nächste Woche stattfinden wird, mit dem geplanten Datum für die Enthüllung am 30. Juli.

Was man von diesem Crossover erwarten kann, so scheint bisher nur bestätigt zu sein, dass eine Bolt Pistol eine neu eingeführte Waffe ist, aber das setzt wahrscheinlich den Präzedenzfall für mehrere andere ikonische Warhammer-Waffen, die ebenfalls eingeführt wurden. Wir drücken die Daumen für ein Kettenschwert.

Es wird zweifellos auch eine Vielzahl von Kosmetika geben, aber anstatt zu spekulieren, umkreisen Sie einfach den 30. Juli in Ihrem Kalender, denn dann wird der Schleier entfernt und wir erhalten endlich bestätigte Details und Informationen.