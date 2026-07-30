Helldivers II s Warhammer 40K Warbond, der Mitte August erscheint und Waffen, Rüstungen und Muster mitbringt

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Wir wussten, dass wir ab heute mit weiteren Neuigkeiten über Helldivers II s Warhammer 40.000 Crossover rechnen konnten, und genau das haben wir kürzlich erhalten. Das thematische Legendäre Warbond wurde vollständig präsentiert, was bestätigt, dass die Zusammenarbeit bereits am 12. August starten wird und neue Waffen sowie kosmetische Rüstungs- und Musteroptionen mit sich bringt.

Was die neuen Waffen angeht, gibt es einige Optionen: R/40-K Hot-Shot Marksman Rifle, P/40-K Bolt Pistol, G/40-K Meltamine und 40-K Meltagun. Die kosmetischen Rüstungsoptionen hingegen umfassen den TG-8 Sharpshooter und den TG-122 Demo-Trooper, außerdem gibt es eine Auswahl an Mustern für verschiedene Fahrzeugoptionen.

Vieles davon kann man im Crossover-Trailer vollständig sehen, mit dem Warhammer 40.000 Legendary Warbond, der am 12. August in Helldivers II auf PC, PS5 und Xbox Series X/S gleichzeitig erscheint.