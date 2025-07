Neuester Kriegsanleihe von Helldivers II tauscht Jetpacks gegen Warp-Packs

HQ

Die neueste Helldivers II Premium-Kriegsanleihe wurde enthüllt und stammt direkt vom Wissenschaftsministerium der Supererde. Wie man es von einem wissenschaftlichen Kriegsanleihe erwarten kann, ist Kontrollgruppe voll von Prototyp-Ausrüstung, die für euch genauso verheerend aussieht wie für den Feind.

Zunächst einmal werfen wir einen Blick auf die neuen Panzersets, nämlich die schwere Panzerung AD-49 Apollonian und die mittlere Panzerung AD-26 Bleeding Edge. Das zweite Set scheint zumindest für mich einen Vorteil zu haben, denn es lässt deinen Helldiver wie einen Käfer aussehen.

Was die Waffen betrifft, so beginnen wir mit dem neuen primären VG-70 Variable, einem mehrläufigen Gewehr, das dir einen ziemlichen Rückstoß versetzen kann. Dann gibt es noch die List PLAS-45 Epoch, eine Waffe, die eine kleine, aber mächtige elektrische Explosion erzeugt, die dich natürlich auch in die Luft jagen kann. Der wurfbare G-31 Arc erzeugt einen ähnlichen Effekt.

Das LIFT-182 Warp-Paket ist eine weitere Strategie, die man die Möglichkeit gibt, sich über eine kurze Distanz zu teleportieren und ein winziges Wurmloch zu erzeugen, das Feinde in Stücke reißt, wo man springt. Sei jedoch vorsichtig mit dieser Ausrüstung, denn wie alles andere in Control Group kann sie dich in die Luft jagen.

Die Kontrollgruppe startet am 17. Juli für Helldivers II.