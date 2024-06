Helldivers II Regisseur äußert sich zur FromSoftware-Schwierigkeitsdebatte

HQ

Mit der Veröffentlichung von Elden Ring Shadow of the Erdtree diskutieren die Leute wieder über FromSoftware-Spiele und den Schwierigkeitsgrad, den sie ihren Spielern auferlegen. Um überhaupt in den DLC zu gelangen, musst du einen der härtesten Bosse des Basisspiels besiegen, und dann hast du eine noch härtere Reise vor dir.

Einige glauben, dass Shadow of the Erdtree an zu schwierig grenzt, aber Helldivers II -Regisseur Johan Pilestedt hält daran fest, dass es einen Platz für diese Art von Schwierigkeit im Spiel gibt. In einem Zitat-Tweet sagte er: "Gutes Spieldesign ruft mehr als alles andere Emotionen hervor."

Als jemand antwortete, dass FromSoftware seine Spiele für ein breiteres Publikum zu schwierig mache, bemerkte Pilestedt: "Ein Spiel für alle ist ein Spiel für niemanden. Richten Sie sich immer an ein ausgewähltes Publikum."

Helldivers II ist ein Spiel, das auch seine Spieler bestrafen kann, insbesondere diejenigen, die sich für den Schwierigkeitsgrad Höllentauchen entscheiden, aber Helldivers II ist wohl ein Titel, der aufgrund seiner weit verbreiteten Anziehungskraft und der verschiedenen Schwierigkeitsoptionen, die es jedem ermöglichen, zu spielen, für jeden zugänglich ist.

