Helldivers II lässt dich die Demokratie jetzt als Helghast aus Killzone verkleidet regieren

HQ

Der Gewinner des besten Entwicklungsspiels und des besten Multiplayer-Spiels bei den Game Awards, Helldivers II befindet sich nun mitten in einer neuen Kampagne zur Ausweitung der Demokratie gegen die neue Fraktion der Illuminaten (oder "Tintenfische", wie die Super-Erde-Propagandamaschine bereits dafür gesorgt hat, Soldaten zu unterrichten), was mit den neuen Wahrheitsvollstreckern Warbond und allem, Aber es ist an der Zeit, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen.

Arrowhead hat gerade das erste offizielle Helldivers-Crossover angekündigt, und zwar mit dem inzwischen nicht mehr existierenden Killzone-Franchise von Guerrilla Games. Helldivers werden in der Lage sein, eine von Helghast inspirierte Rüstung auszurüsten (was kaum demokratisch ist, aber das ist ein anderes Thema) sowie einen Umhang, eine Flagge und ein Titelabzeichen. Plus das Sturmgewehr StA-52.

Es ist klar, dass Helldivers 2 dank dieser Zusammenarbeit und der dritten feindlichen Fraktion viel Kontinuität innerhalb von PlayStation 5 und PC haben wird, und es wird interessant sein zu sehen, welche neuen Inhalte im Jahr 2025 in die kriegerische Galaxie kommen werden. Alle Details zu diesem Inhalt findet ihr im Entwickler-Update auf Steam.

Werdet ihr den Killzone-Warbond in Helldivers 2 kaufen?