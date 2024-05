Helldivers II ist das am schnellsten verkaufte Sony-Spiel aller Zeiten

HQ

Seit seiner Veröffentlichung im Februar wurde viel über Helldivers II berichtet, und für alle, die nicht unter einem Felsen gelebt haben, ist klar, dass es ein durchschlagender Erfolg war. Aber wie gut hat es sich tatsächlich entwickelt? Die Antwort lautet: unglaublich gut.

Im Zusammenhang mit seinem jüngsten Finanzbericht enthüllte Sony, dass es in weniger als zwölf Wochen zwölf Millionen Exemplare verkauft hat, was nicht nur sehr beeindruckend ist, sondern auch das schnellste, was jemals ein Sony-Spiel verkauft hat. Die vorherige Nummer eins war God of War: Ragnarök.

Tatsächlich hat es sich so gut entwickelt, dass es laut dem X-Analysten Dom wesentlich dazu beigetragen hat, dass die PlayStation-Sparte von einem Rückgang des Betriebsgewinns um 25 % für das Geschäftsjahr (das am 31. März 2024 endet) auf einen Anstieg von 16 % zurückgegangen ist. Der Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad sagt, dass "der PC einen großen Teil des Erfolgs ausmachte", was wir ziemlich erwartet hatten, nachdem wir Tonnen von Steam-Rekorden aufgestellt hatten.

Sehr bemerkenswert natürlich - und wohlverdient. Haben Sie schon Helldivers II gespielt?