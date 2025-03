Helldivers II hatte ursprünglich Fünf-Spieler-Kader

HQ

Wenn wir an Koop-Spiele denken, scheint vier die magische Zahl zu sein. Hinterließ 4 Tote, Vermintide, Helldivers II. Alle diese Spiele konzentrieren sich auf 4-Spieler-Trupps, die sich zusammenschließen, um gegen eine Form von Hordenbedrohung zu kämpfen. Allerdings war Helldivers II anfangs etwas anders.

Die Entwickler Mitch Ayre und Patrik "Fluffy" Lasota sagten, dass das Spiel ursprünglich für fünf Spieler gedacht war (danke, GamingBolt). "Helldivers 2 wurde ursprünglich für fünf Personen entwickelt." sagte Lasota. "Das war Johans Entscheidung, weil er Gedanken darüber hatte: 'Wenn du zu viert spielst und ein fünfter dazukommt, bist du plötzlich ein Dreier- und ein Zweierstapel, und das schafft dieses Ungleichgewicht. Aber wenn es fünf Leute sind und jemand mitmacht, dann sind Sie zwei Dreier, und mit drei Gruppen wird stattdessen eine zu einem Paar." "

"Als wir damit gespielt haben, hat es leider einfach nicht funktioniert." erklärte Lasota. "Es hat sich herausgestellt, dass wenn man zu fünft ist, immer jemand nur herumsteht und nicht wirklich an der Aktion teilnimmt. Es gab euch auch eine Menge Flexibilität bei der Ausrüstung eures Teams. Es hat das Spiel also einfach in... Man musste wirklich keine Entscheidungen treffen, wenn es um Tricks ging. Aber ich sage, das Größte war, dass immer jemand nur herumstand und untätig war, anstatt sich an dem Spiel zu beteiligen, was uns dazu veranlasste, es nach ein paar Jahren in der Entwicklung zu entfernen."

Während wir vielleicht denken, dass es Spaß machen würde, das Potenzial für mehr Helldivers zu haben, die sich einer Mission anschließen, würde es sich vielleicht ein bisschen zu aufgebläht anfühlen, eine fünfte Person mit auf der Reise zu haben, vor allem, wenn sie nicht in der Lage ist, für die süße Freiheit zu kämpfen und stattdessen einfach nur herumlungert.