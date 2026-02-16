Helldivers II, God of War und weitere PlayStation-Franchises bekommen die Actionfiguren-Behandlung

HQ

McFarlane Toys und Sony sind eine große Zusammenarbeit eingegangen und haben nun angekündigt, mehrere PlayStation-Serien in Actionfiguren umzuwandeln. Genauer gesagt gehören dazu Helldivers II, God of War, The Last of Us, Uncharted, Twisted Metal, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, Horizon und Bloodborne.

Basierend auf dem, was das Unternehmen üblicherweise liefert, können wir wahrscheinlich sehr bewegliche Figuren erwarten, die jedoch nicht das gleiche Detailniveau haben wie Marken wie Hot Toys, aber es macht Sammlern trotzdem Spaß. Helldivers II scheint als erstes zu erscheinen, aber in den sozialen Medien dreht sich der Großteil des Hypes darum, dass Sony Bloodborne aufmerksam macht und etwas Neues dazu veröffentlicht. Warum jetzt, nach so langer Zeit... Wollen sie etwas sagen?

Wir wissen noch nicht genau, wann sie veröffentlicht werden, aber wir fragen uns insgeheim, warum Sackboy und Astro Bot nicht dabei waren.