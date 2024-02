Helldivers II gibt uns einen Einblick in die bisherige Geschichte

HQ

Das ursprüngliche Helldivers unterscheidet sich ziemlich stark von der Fortsetzung. In Helldivers II tauschen wir zum Beispiel strategisches Top-Down-Gameplay gegen bombastische Third-Person-Action. Die Welt und die Story bleiben jedoch größtenteils gleich, wie ein neuer Trailer zur Fortsetzung zeigt.

Der Story-Trailer von Helldivers II gibt uns einen Einblick in eine Welt, in der die Menschen in die Sterne vorgedrungen sind, aber einen massiven Befall von Außerirdischen namens Terminiden gefunden haben. Es gibt auch die sozialistischen Automaten, mit denen du dich auseinandersetzen musst, also hast du in diesem Universum einen Kampf vor dir.

Dieser Trailer sieht eher wie Propaganda aus und gibt uns wieder einen Vorgeschmack auf die Welt, die wir am 8. Februar betreten werden. Wenn Sie wissen möchten, wann Sie Helldivers II starten können, lesen Sie unseren Artikel hier.