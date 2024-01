Helldivers II geht im Launch-Trailer aufs Ganze Starship Troopers

HQ

Da The Last of Us: Part II Remastered am Freitag erscheint und Final Fantasy VII: Rebirth am 29. Februar erscheint, kann ich bis zu einem gewissen Grad verstehen, warum einige von euch immer wieder vergessen, dass wir einen weiteren PlayStation-Konsolen-Exklusivtitel zwischen diesen beiden bekommen. Dann ist es toll, eine Erinnerung zu bekommen.

Arrowhead hat sich entschieden, dies zu tun, indem es den Launch-Trailer von Helldivers II veröffentlicht hat, und er umarmt wirklich den Starship Troopers-Vergleich mit einem übertriebenen Rekrutierer, der uns motiviert, während sich die Käfer und menschlichen Spieler auf hektischen Schlachtfeldern gegenseitig abschlachten.

Die Entwickler scheinen darauf erpicht zu sein, uns daran zu erinnern, dass wir im Spiel viel sterben werden, während sie gleichzeitig zeigen, dass dies ein Mainstream-Erlebnis als das erste Spiel sein wird, wenn Helldivers II am 8. Februar für PC und PS5 erscheint.