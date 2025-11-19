Helldivers II Entwickler sagen, dass es den Spielern glücklich wird, was sie wollen, zu geben, was sie wollen.

HQ

Im August entschied sich Sony schließlich, Helldivers II für die Xbox Series S/X zu veröffentlichen, und wie wir kürzlich berichteten, war es ein genialer Schachzug, der bei den Fans des grünen Teams sofort unglaublich beliebt wurde. Als Arrowhead Game Studios-Chef Shams Jorjani kürzlich den Game Business Podcast besuchte, nutzte er die Gelegenheit, mehr darüber zu erzählen, was nach dem Xbox-Debüt hinter den Kulissen passiert ist, und sagte, dass Gamer meist glücklich sind, wenn man ihnen gibt, was sie wollen:

"Für uns ergab das viel Sinn, und die Spieler verlangen seit Tag eins nach Xbox."

Es lief wirklich gut, wir haben es mit der Veröffentlichung von Halo ODST-Inhalten getimt, was ein weiteres sehr gefragtes Fan-Feature war. Und es stellt sich heraus, wenn man den Spielern gibt, was sie wollen, werden sie glücklich sein."

Wir wissen nicht, woran die schwedischen Entwickler derzeit arbeiten, aber Jorjani hat zuvor gesagt, dass ihr nächster Titel von ihnen selbst veröffentlicht wird, damit sie frei wählen können, in welchen Formaten er erscheint. Es wird aber wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir die ersten Lebenszeichen von ihm sehen.