Helldivers II enthüllt die Ursprungsgeschichte von John Helldiver

Man kann ziemlich sicher sagen, dass Helldivers II viel mehr Aufsehen gemacht hat als das erste Spiel. Der Koop-Horde-Shooter beeindruckte sofort nicht nur mit seinem Gunplay und den super spaßigen Missionen, sondern hatte auch einen augenzwinkernden Ansatz für sein Universum und den Humor. Dieser Parodie-Stil war schwer nicht zu benutzen, und ein großer Teil davon ist Craig Lee Thomas' Darstellung des Vertreters der Managed Democracy AKA John Helldiver.

In einem kürzlich veröffentlichten Entwicklertagebuch der Macher von Helldivers II wird enthüllt, dass Craig Lee Thomas die Rolle fast nicht bekommen hätte. Wie er erklärte, rief sein Agent ihn gleich am Morgen an mit einer sehr schnellen Bearbeitung für die Rolle, die ursprünglich für einen schwedischen Schauspieler vorgesehen war.

Thomas' Vorsprechen ist im Video zu sehen und zeigt eine viel ernstere Version von John Helldiver. Diese Version wurde gegen die, die wir kennen und lieben, ersetzt, aber es ist klar, dass Arrowhead von Anfang an wusste, dass sie den Mann für Super Earth in Thomas hatten.