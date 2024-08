Helldivers II Director verspricht Verbesserungen nach Gegenreaktion auf das Escalation of Freedom-Update

HQ

Helldivers II ist vielleicht nicht mehr so heiß wie bei seiner ersten Veröffentlichung, aber das Spiel zieht immer noch jeden Tag Zehntausende von Spielern an und hat eine Community, die es sehr liebt. Manchmal gibt es jedoch eine Kluft zwischen dieser Community und den Updates, die veröffentlicht werden, was insbesondere beim Escalation of Freedom-Update der Fall war.

Wie Game Director Mikael Eriksson in einem langen Beitrag auf Reddit schrieb, sind sich die Entwickler der Reaktion der Fans bewusst und wollen Maßnahmen ergreifen. "Wie viele von euch betont haben und wir uns einig sind, kommt es jetzt vor allem auf Action an. Nicht reden", schrieb er.

Und so können wir innerhalb der nächsten 60 Tage einige große und ernsthafte Änderungen am Spiel erwarten. Das Team von Arrowhead Game Studios denkt darüber nach, seinen Ansatz für die Balance zu überdenken, damit das Spiel insgesamt mehr Spaß macht. Außerdem werden sie den Feuerschaden aktualisieren, übermäßiges Ragdolling stoppen, die Spielleistung verbessern und vieles mehr.

Außerdem möchte das Team eine Opt-in-Beta für zukünftige große Updates ermöglichen, mehr Spielerumfragen veröffentlichen und den Prozess der Patchnotes verbessern. Verbesserungen sind auf dem Weg, aber jedes Mal, wenn es so einen Stolperer gibt, zwingt es einige Spieler dazu, sich zu fragen, ob Super Earth nicht doch eine gerechte Sache ist.