Helldivers II CEO bestätigt, dass Splitscreen machbar ist

Über anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung ist die Helldivers II -Community immer noch in Bewegung, vor allem dank des jüngsten Zustroms von Xbox-Spielern, die den Kampf für Demokratie aufnehmen. Funktionen werden ständig nachgefragt, und Fans von Couch-Koop hoffen, dass sie irgendwann in der Zukunft Splitscreen auf Helldivers II sehen können.

Im Discord von Helldivers II (via VideoGamer) bestätigte der CEO von Arrowhead Game Studios, Shams Jorjani, dass die Funktion "technisch machbar" ist, ist sich aber nicht sicher, wie viele Leute sie tatsächlich wollen.

Im Moment scheint die Priorität auf der Optimierung des Spiels zu liegen, da vor allem PC-Spieler auf die schlechte Leistung nach den letzten Updates des Spiels hingewiesen haben, die Terminid-Drachen und noch mehr Schrecken aus dem Weltraum für Höllentaucher zum Kampf brachten.