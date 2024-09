Helldivers II bringt Waffen- und Feindänderungen am 17. September

HQ

Während Helldivers II einer der größten Hits des Jahres bleibt, hat der Third-Person-Koop-Shooter seit der Veröffentlichung einige Gegenreaktionen erlebt, was vor allem auf die Balancing-Bemühungen von Arrowhead zurückzuführen ist. Die Leute sind sich nicht sicher, warum ein PvE-Spiel deine Lieblingswaffe schlechter machen muss, aber es kommt zu Veränderungen, und der Entwickler hat zugehört.

In einem neuen Steam-News-Beitrag erinnert uns Arrowhead an den 60-Tage-Plan, den es brauchte, um das Gefühl in Helldivers II wiederherzustellen. Jetzt sehen wir, wie sich das ändern wird. Am 17. September kommt ein großer Patch, der die Durchschlagskraft der Panzerung, Panzerabwehrwaffen und eine Reihe anderer Waffen verbessern wird, um sie brauchbarer zu machen.

Außerdem erhalten bestimmte Feinde wie Hulks, Pfähler, Kampfhubschrauber, Verwüster, Gallentitanen und mehr Nerfs, damit die Spieler das Gefühl haben, eine Chance zu haben, lebend aus einer Mission herauszukommen. Wir müssen sehen, wie effektiv diese Änderungen sind, aber Arrowhead sagt auch, dass an den letzten beiden Wochenenden geschlossene Betatests mit Spielern stattgefunden haben, also wird es Feedback gegeben haben.