Helldivers II bestätigt, dass Mechs kommen

Ein paar Glückliche waren in der Lage, Bugs zu zerquetschen und Roboter zu zerquetschen, indem sie Mechs plötzlich in eine Runde Helldivers II fallen ließen, also war es klar, dass die Entwickler bei Arrowhead Game Studios einige Dinge ausprobierten. Das hält die Neuigkeiten des heutigen Abends nicht davon ab, sehr aufregend zu sein.

Die schwedischen Entwickler haben auf X bestätigt, dass Helldivers II uns tatsächlich die Möglichkeit geben wird, Demokratie in einem EXO-45 Patriot Exosuit "bald" zu verbreiten.

Nur die Zeit wird zeigen, was "bald" bedeutet, aber ich wäre nicht überrascht, wenn es vor Ende März passieren würde, da dies die ohnehin schon beeindruckenden Verkaufszahlen sicherlich noch weiter in die Höhe treiben würde, bevor Sonys Geschäftsjahr am 31. März endet. Wahrscheinlich braucht das Studio bis dahin nur etwas mehr Zeit, um die Server zu stabilisieren...