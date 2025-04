Helldivers 2-Studio enthüllt schlimmsten Moment nach Treffen mit PlayStation-Chef

HQ

Helldivers 2 war eine der Überraschungsveröffentlichungen des Jahres 2024. Da es sich um die Fortsetzung eines wenig bekannten PlayStation 4-Spiels handelt, hat es ein riesiges Publikum dazu gebracht, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, weshalb Arrowhead, das für das Projekt verantwortliche Studio, überrascht war. Ein paar Bugs verursachten eine kleine Revolte, aber sie war nur kurz. Das Problem trat beim Steam-Start des Titels auf.

Sony kündigte an, dass die Spieler, um das Spiel genießen zu können, ihr Steam-Konto mit ihrem PlayStation Network-Konto verknüpfen müssen. Dies führte zu mehr als 100.000 negativen Bewertungen innerhalb von 48 Stunden und zum Rückzug des Spiels aus mehr als 150 Ländern. Obwohl die Entscheidung später rückgängig gemacht wurde, war es ein Ereignis, das Sony und Arrowhead verunsicherte.

Im Podcast "The Game Business " sprach Arrowhead-Director Shams Jorjani über den angespanntesten Moment, als der Chef von PlayStation ihn anrief, um das Spiel wiederzubeleben. "Vielleicht der Tiefpunkt während meiner bisherigen Amtszeit" Jorjani erzählte es ihnen. "Ich musste dem CEO erklären, warum die Dinge in dem Zustand waren, in dem sie sich befanden, und was wir tun würden, um uns zu erholen. Und ich musste die unbequeme Wahrheit sagen, dass es kurzfristig nichts zu tun gibt. Aber langfristig haben wir Pläne, die uns wieder auf Kurs bringen."

Darüber hinaus gab Jorjani zu, dass er von den früheren Erfahrungen von Hello Games mit No Man's Sky inspiriert wurde, da das Spiel von der Veröffentlichung bis Jahre nach seiner Veröffentlichung unterwegs war. "Das Spiel wurde heftig gehypt, dann floppte es, und dann haben sie weitergemacht und das Spiel einfach aktualisiert."

Was hältst du von Helldivers 2?