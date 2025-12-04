Helldivers 2 schrumpft auf dem PC um satte 85 % an Dateigröße

HQ

Sony bekommt wirklich viel für sein Geld in Bezug auf den Besitz des Entwicklers Nixxes, da das Studio im Laufe der Jahre zahlreiche PC-Ports für seine verschiedenen PlayStation-Exklusivtitel veröffentlicht hat. Aber das ist nicht alles, wofür das Team gut ist, denn offensichtlich sind sie technische Meister, die anderen Teams helfen können, ihre PC-Editionen zu verbessern und zu verfeinern.

Wir sagen das, weil Helldivers II auf dem PC stark in der Dateigröße schrumpft. In einem Steam-Blogbeitrag wird erwähnt, dass die Dateigröße um 85 % sinkt und von 154 GB auf nur 23 GB schrumpft, alles weil Arrowhead und Nixxes zusammengearbeitet und einen genialen Weg gefunden haben, das Spiel zu straffen und die PC-Größe besser auf die Konsolenversionen zu übertragen.

Für die Technikexperten da draußen wird erwähnt, dass dies durch eine Methode namens Deduplizierung der Daten passiert ist, und die gute Nachricht ist, dass das die Leistung des Spiels eigentlich gar nicht beeinträchtigen sollte, es sei denn, man gehört zu den ganz wenigen, die noch eine HDD zum Spielen des Spiels verwenden.

Uns wird gesagt, dass dieses Update "minimale Änderungen an den Ladezeiten bewirken wird – höchstens Sekunden." Der Beitrag fügt jedoch hinzu, dass die Änderung im schlimmsten Fall zu einem fünfmal längeren Ladezeitunterschied zwischen SSD- und HDD-Version des Spiels führen wird.

Der Beitrag erläutert: "Wir wissen jetzt, dass – im Gegensatz zu den meisten Spielen – der Großteil der Ladezeit in Helldivers 2 auf die Levelgenerierung und nicht auf das Laden von Assets zurückzuführen ist. Diese Levelgenerierung erfolgt parallel zum Laden von Assets von der Festplatte und ist somit der Hauptfaktor für die Ladezeit. Wir wissen jetzt, dass dies auch für Nutzer mit mechanischen Festplatten gilt."

Also gute Nachrichten, PC-Spieler! Erwarten Sie, dass diese Änderung relativ bald einsetzt, da sie in erster Linie in einer öffentlichen technischen Beta getestet wird.