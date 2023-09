Hellboy: Web of Wyrd Impressions: Big Red ist zurück

Als ich mich hinsetzte, um den Roguelike-Action-Brawler Hellboy: Web of Wyrd von Upstream Arcade auszuprobieren, war ich sofort begeistert von dem Kunststil und den Animationen, die in diesem Spiel verwendet werden. Der Kunststil ist normalerweise nicht das erste, was mir heutzutage beim Spielen von Videospielen ins Auge fällt, da ich eher zum Gameplay als zur Grafik neige, aber mit der Aufgabe, eine so ikonische Graphic Novel in ein interaktives Format zu adaptieren, hat das Entwicklerteam eindeutig viel Wert darauf gelegt, den Kunststil widerzuspiegeln, der diese Romane so beliebt gemacht hat. Die Welt ist Cel-Shading und fühlt sich an, als wäre sie direkt aus einem Kunstbuch gerissen worden, und es wirkt Wunder, um den Ton für diesen Titel anzugeben. Unnötig zu erwähnen, dass das Gameplay eine schwierige Herausforderung hatte, dieser künstlerischen Richtung gerecht zu werden.

Hellboy: Web of Wyrd ist ein Action-Brawler mit einem Roguelike-Kern, was im Wesentlichen bedeutet, dass du den berühmten gehörnten roten Teufel in einen Dungeon mitnimmst, um Horden von Monstern auf der zeitlosen Suche nach Beute in die Luft zu jagen und zu verprügeln, während du gleichzeitig eine verwirrende Geschichte voller Geheimnisse entwirrst. Da Hellboy im Wesentlichen die Waffe selbst ist, sieht das Gameplay den berühmten Dämon größtenteils mit seinen Fäusten auf Monster einschlagen und ringen. Zugegeben, du wirst die Hilfe einer Fernkampfwaffe haben, sei es zum Beispiel der treue Samaritan Revolver oder ein Granatwerfer, aber da der Kampf nicht so flüssig und rasant ist wie der eines Arena-Shooters, läuft der Großteil der Kämpfe stattdessen auf die Nahkampf-Action hinaus.

Jeder, der The Callisto Protocol gespielt hat, wird sich mit diesem Nahkampfstil sofort zu Hause fühlen, da du Hellboy führen und ihn dazu bringen musst, sich unter den Angriffen der Feinde zu ducken und zu schlängeln, während du mit leichten und schweren Angriffen konterst. Es ist kein einfaches System, da es einige Zeit braucht, um es zu beherrschen und sich damit vertraut zu machen, aber es fühlt sich für Hellboy authentisch an, da er schon immer ein Charakter war, der düstere und langsame, aber schwere Action einem Kampfkünstlertyp mit leichten, aber schnellen Schlägen vorzieht. Hellboy verfügt über einen Spezial-Move, der es ihm nach dem Aufladen ermöglicht, einen wirklich mächtigen Schlag auszuführen, was dem Kampf ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Ich war nie besonders angetan von den Kämpfen in Hellboy: Web of Wyrd, da sie sich ein wenig stabil und kontraintuitiv anfühlten, aber die Demo war auch ein wenig in der Geschichte angesiedelt, was zweifellos ihren Teil zu diesem Eindruck beigetragen hat.

Was das Dungeon-Layout betrifft, so ist dies ziemlich typisch. Du betrittst einen Raum, Feinde spawnen, du besiegst sie und dann kannst du wählen, ob du zu einem von einer Vielzahl von Folgeräumen gehen möchtest, von denen einige verschlossen sind und einen Schlüssel erfordern, um sie zu betreten, andere, die zu einer besonderen und herausfordernden Begegnung führen, einige in eine Sackgasse und wieder andere in die nächste Etage des Dungeons. Wenn du schon einmal einen Dungeon-Crawler gespielt hast, wird dir Web of Wyrd sofort vertraut vorkommen. Das ist nicht per se negativ, da es sich um eine bewährte Formel handelt, aber es nimmt dem Gameplay ein wenig die Überraschung.

Davon abgesehen ist Hellboy: Web of Wyrd definitiv einer der einzigartigeren Dungeon-Crawler, die es gibt. Durch die Kombination von Roguelike-Action-Brawler-Systemen mit dem Dungeons-System ist man ständig engagiert und herausgefordert, auch wenn sich das Spiel ziemlich stark auf seine Nahkampf-Action und die Nischenelemente verlässt, die diese definieren (z. B. Feinde in zerstörbare Umgebungsmerkmale zu schlagen). Die große Frage rund um dieses Spiel ist, ob die Kämpfe, der Kunststil und die Darbietungen der Besetzung, einschließlich des verstorbenen Lance Reddick als Hellboy, diesen Titel tragen können, da ich sonst befürchte, dass es vor der Herausforderung stehen könnte, ein bisschen ein One-Trick-Pony zu sein.

Glücklicherweise wird es nicht allzu lange dauern, bis wir euch mehr über das Spiel erzählen können, denn Hellboy: Web of Wyrd soll am 4. Oktober 2023 sein Debüt für PC und Konsolen geben.

