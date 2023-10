Hellboy-Fans haben lange auf ein neues Videospiel gewartet. Während wir Big Red in Injustice 2 in einem Cameo-Auftritt gesehen haben, hatte er seit 15 Jahren kein eigenes Spiel mehr. Ich kann mich nicht zu den eingefleischten Hellboy-Köpfen da draußen zählen, aber das scheint immer noch eine Schande zu sein.

Es gibt eine Menge auf Hellboy Web of Wyrd (ausgesprochenes Wort übrigens), und von Anfang an scheint das Action-Roguelite viel zu tun, um Fans des Comic-Antihelden zu besänftigen. Die Grafik hat diesen cartoonartigen Stil, der sich wie eine bewegende Graphic Novel anfühlt, und die Geschichte stammt vom ursprünglichen Hellboy-Schöpfer selbst, Mike Mignolia. Sein Name ist sogar auf den Titel geschnallt, so dass du weißt, dass sich dies wie eine authentische Hellboy-Kreation anfühlen wird.

In seiner Geschichte, Optik und mehr gelingt Hellboy Web of Wyrd dies. Es gibt seltsame Monster, die aussehen, als bräuchten sie eine ordentliche Prügelstrafe, schwarzen Humor, eine Erzählung, die all die übernatürlichen Verrücktheiten hat, die man mit Hellboy in Verbindung bringen würde, und den verstorbenen großen Lance Reddick als titelgebendes, schlagfertiges Kind des Teufels. Die Story rückt auch nicht so sehr in den Hintergrund wie in anderen Roguelites. Du hast ein großes, übergeordnetes Ziel, mit dem du dich auseinandersetzen musst, aber es gibt Änderungen, die nach jedem Durchlauf stattfinden, während du langsam das mysteriöse Reich des Wyrd entdeckst.

Der Wyrd ist eine verführerische Kuriosität, ein Reich jenseits unseres eigenen, das aus Geschichten und Geschichtenerzählern besteht. Wir werden von Anfang an hineingeworfen und während das Schmetterlingshaus (das als Drehscheibe fungiert) in der Realität existiert, spielt der Rest des Spiels im Wyrd. Da ist es gut, dass die Grafik des Wyrd größtenteils hervorsticht, um die Umgebung einzigartig wirken zu lassen. In deinem ersten Lauf siehst du schwebende Teile einer mittelalterlichen Burg, die durch den Himmel reißen, während du in anderen Abschnitten mit dunklen und gruseligen Wäldern, einem verfallenen Tiefseekönigreich und einem unterirdischen Schienensystem verwöhnt wirst, das von riesigen Fledermäusen überwuchert wird. Der Wyrd ist ein bedrückendes, tödliches Reich und sein Design spiegelt das wider.

Es gibt jedoch einige freundlichere Bewohner, die dir Segen gewähren, um dich am Laufen zu halten und ein paar weitere Details über die Wyrd und ihre eigenen Hintergründe preiszugeben. Trotzdem gibt es immer ein Gefühl des Geheimnisvollen über den Wyrd, egal wie oft man mit den Leuten spricht, was wiederum das seltsame Gefühl des Ortes aufrechterhält. Abgesehen von den Fallen, die im Wyrd verstreut sind, ist er natürlich auch voller Kreaturen, die versuchen, dich zu töten. Obwohl jedes Segment des Wyrd seine eigenen Kreaturen hat, unterscheiden sie sich abgesehen von ihrem Aussehen nicht sonderlich in Bezug auf den Kampf. Ein paar Spezialangriffe hier und da, aber die meisten der großen Bösewichte fühlen sich so an, als würden sie sich sehr ähnlich verhalten, und dann gibt es noch die kleineren Diener oder Mooks, die man einfach komplett ignorieren kann. In jedem Raum gibt es ein paar größere Bösewichte mit ein paar Mooks, die sich nie mehr als ein Ärgernis anfühlen.

Wenn überhaupt, dann habe ich mich manchmal so über den Kampf in Hellboy Web of Wyrd gefühlt. Es fühlt sich eher wie etwas an, das du tun musst, um deinen Lauf voranzubringen, als etwas, in das du dich stürzen willst. Da hilft es auch nicht, dass ich das Lock-On-System unglaublich klobig fand, was doppelt nervig ist, wenn man nur 50% Schaden verursacht, wenn man nicht auf einen Gegner fixiert ist. Wenn sich zwei Gegner in der gleichen Zeitzone befinden, wechselt die Zielerfassung zufällig zwischen ihnen hin und her oder konzentriert sich einfach auf den am weitesten entfernten. Insgesamt besteht der Kampf- und Gameplay-Loop oft nur darin, in einen Raum zu rennen, einen großen Bösewicht anzuvisieren, ihn mit Kombos zu schlagen, bis er tot ist, und dann zum nächsten Feind oder Gebiet zu gehen. Es gibt nicht viel Abwechslung in deinen Kampfoptionen, und obwohl du Ausweichmanöver landen und deinen Gegner perfekt blocken kannst, fühlt es sich in den meisten Fällen nicht so an, als würde es sich lohnen, wenn du nur Angriffe spammst. Die Abklingzeiten von gegnerischen Angriffen sind so gering, dass sie dich bereits wieder getroffen haben, wenn du nach einem perfekten Ausweichmanöver einen großen Schwung ausführst.

Das Sounddesign ist ziemlich solide, wenn es um den Kampf geht, und Hellboy fühlt sich an, als hätte er einen verdammt guten Schlag. Wenn du genug Treffer für einen Superangriff einstecken musst, beeindrucken wieder die Grafik und der Sound, aber das eigentliche Gameplay des Kampfes von Hellboy Web of Wyrd fühlt sich langsam und lethargisch an. Es kann oft repetitiv rüberkommen, was seltsamerweise etwas ist, das man in einem Roguelite nicht haben möchte. Obwohl man oft immer wieder an die gleichen Orte geht, sollte sich jeder Durchlauf frisch anfühlen, aber der Mangel an verschiedenen Build-Optionen und Kämpfen, die aus einer sehr klaren und schwerfälligen Formel bestehen, hat mich froh gemacht, dass das Spiel nicht viel in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad zu bieten hat.

Angeblich sollten die Spieler 15-20 Stunden brauchen, um Hellboy Web of Wyrd zu beenden. Ich hatte den Abspann in 5. Ich bin kein Profi-Gamer, sollte ich hinzufügen, aber wenn ein Großteil des späten Spiels nur die gleichen Bosse auf dich wirft, ist es leicht zu lernen, wie man sie besiegt. Ich bin insgesamt drei- oder viermal gestorben und hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich in Gefahr war, ein weiteres Ende zu erleiden, auch wenn die Geschichte mir sagt, dass ich es mit einem Feind aufnehme, der die Welt, wie wir sie kennen, beenden könnte.

So vernichtend ich auch über das Gameplay gewesen sein mag, ich glaube, dass Hellboy Web of Wyrd es weitgehend schafft, ein treuer Titel für das Franchise zu sein. Das liegt jedoch eher an der Story, der Grafik und der Performance als an der Gameplay-Schleife, die für einen Roguelite ein echtes Problem darstellt. Hol es dir, wenn du Hellboy magst, aber halte dich fern, wenn du auf der Suche nach einem rauen und rasanten Roguelite bist, das dich immer wieder zurückkommen lässt.