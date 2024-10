Hellboy: The Crooked Man

HQ

Ich habe Mike Mignolas ikonisches Comicbuch über den knallroten Hellboy und seine atmosphärischen, düsteren Abenteuer als oberster Dämonentöter der US-Regierung schon immer geliebt. Ich war nie besonders überzeugt von Guillermo del Toros geliebten Adaptionen, aus dem einfachen Grund, dass ich das Gefühl hatte (und immer noch finde), dass er viel zu viele Änderungen vorgenommen hat, vor allem in ästhetischer Hinsicht, um seine Filme Hellboy zu nennen. Mignolas fantastischer Zeichenstil und das Lovecraft'sche Design wurden in del Toros beiden Filmen verworfen undPan's Labyrinth durch Prothesen und viel zu grelle Farben ersetzt. Aber ich bin bereit, das alles ruhen zu lassen. Ich bin bereit, del Toros Ästhetik durchgehen zu lassen, solange ich keine Hellboy-Filme mehr in der Qualität sehen muss, die die Comic-Lizenz in den letzten Jahren geliefert hat.

Zuerst bekamen wir 2019 den absurd schlechten Film von Neil Marshall und jetzt ist es an der Zeit, sich wieder der Musik zu stellen. Der Drehbuchautor hinter Cranked (das ist übrigens der Titel, der an seiner extrem dünnen Erfolgsbilanz erkennbar ist) hat bei einem Film Regie geführt, der im Wesentlichen ein Indie-Film ist. Ursprünglich war geplant, dass Mignola und Regisseur Brian Taylor The Crooked Man für rund 10 Millionen Dollar produzieren/fertigstellen würden, aber der Preis schoss auf das Doppelte, bevor er vollständig fertiggestellt war. 20 Millionen Dollar... ist nicht wenig Geld, aber wenn man bedenkt, dass die Version von 2019 50 Millionen US-Dollar gekostet hat und dass del Toros zweiter Film (The Golden Army ) rund 85 Millionen US-Dollar gekostet hat - The Crooked Man ist im Vergleich dazu eine echte Low-Budget-Geschichte.

Und das merkt man.

Werbung:

Das erste, was man im ersten Bild sieht, ist Hellboy, diesmal dargestellt von Jack Kesy, der, wie ich verstehe, in Filmen wie Baywatch und dem Tom Clancy Film Without Remorse mehr als Requisite gearbeitet hat. Ich habe beide gesehen, kann mich aber nicht erinnern, Kesy jemals bemerkt zu haben, was ihn für mich leider zu einem "Statisten" degradiert. Naja, mehr oder weniger. Jetzt ist er jedoch Hellboy und das Make-up, das ihn in Mignolas Son of the Fallen One verwandelt hat, ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben in einem Spielfilm gesehen habe. Hellboy sieht aus, als wäre er aus Play-Doh geformt worden. Es ist so schlecht gemacht, dass es in den meisten Szenen zu einer Parodie wird, da sich Kesys Gesicht (gar) nicht bewegt, sondern auch so aussieht, als hätte man gerade etwas Ton verschmiert, mit roter Farbe bestrichen und Gummihörner darauf geklebt, die man im Kostümgeschäft gekauft hat.

Der Rest des Films sieht ungefähr so üppig aus. 20 Millionen Dollar sind heute in Hollywood ein sehr niedriges Budget, aber dieser Film sieht so aus, als würde er einen Bruchteil davon kosten. Als kontrastierendes Beispiel hat der brillante Leigh Whannell Upgrade (2018) für etwa 3 Millionen Dollar zusammengestellt und sieht größtenteils aus wie eine Hundert-Millionen-Dollar-Produktion, was man von The Crooked Man absolut nicht behaupten kann. Die Fotografie ist schrecklich. Die Beleuchtung ist schrecklich. Die Kostüme? Erbärmlich. Der Schnitt ist schlampig, die Computereffekte sind schrecklich, und als Horrorfilm hat Taylor große Schwierigkeiten, den richtigen Ton und den Schockeffekt zu finden. Es ist langatmig, nie gruselig, nur trostlos und schläfrig.

Werbung:

The Crooked Man ist ein großartiges Comicbuch. Ich erinnere mich, wie sehr ich das Horrorgefühl mochte, als es zum ersten Mal veröffentlicht wurde, und wie sehr ich den Dämon mochte, der die Frauen im Wald in Hexen verwandelt. Die Geschichte dreht sich um eine kleine, einsame Lichtung tief in den nordwestlichen Appalachen und wie Hellboy aus dem Jahr 1959 versehentlich dort landet und in Schwierigkeiten gerät. Das Comicbuch ist bewegend, düster, gewalttätig und interessant, während der Film hässlich, langweilig, schläfrig mit lausigem Schauspiel und bedauerlich hässlichen Effekten ist. Als Hellboy-Fan finde ich es sehr schade, dass der Charakter auf diese Weise missbraucht wird, denn er könnte der härteste Bastard in der Filmwelt sein und die Filme müssten angesichts des Grundmaterials gut sein.