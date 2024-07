Hellboy kämpft im Trailer zu The Crooked Man gegen Dämonen und Monster

HQ

Einer der überraschenderen Filme, der später in diesem Jahr in die Kinos kommt, ist Hellboy: The Crooked Man, eine Version der berühmten Comicfigur mit kleinerem Budget. Dieser Film wird von Ketchup Entertainment produziert und von Hellboy-Schöpfer Mike Mignola und Christopher Golden geschrieben und zeigt Big Red gegen ein verdrehtes Wesen, das als Crooked Man bekannt ist.

Da der Film irgendwann im Herbst 2024 in die Kinos kommen soll, ist ein neuer Trailer für den Film erschienen, der uns einen Blick auf Jack Kesy als Hellboy, Adeline Rudolph als Bobbie Jo Song, Jefferson White als Tom Ferrel und auch Leah McNamara, Joseph Marcell, Hannah Margetson und Martin Bassindale in Aktion gibt.

Sie können auch die Zusammenfassung des Films unten lesen.

Inhalt: "In den 1950er Jahren befindet sich die junge BPRD-Agentin Bobbie Jo Song in einer schlimmen Situation, als sie den Auftrag erhält, eine Spinne an das Bureau of Paranormal Research and Defense zu liefern. Sie muss die Hilfe von Hellboy in Anspruch nehmen, um den bösartigen Crooked Man zu konfrontieren, der auf die Erde zurückgekehrt ist, um Seelen für den Teufel zu ernten."