Hellblade II: Ninja Theory zeigt unfertige Design-Vorlagen der Titelheldin Senua

Das in Cambridge ansässige Entwicklerstudio Ninja Theory arbeitet derzeit an (mindestens) zwei Spielen: Project: Mara und Senua's Saga: Hellblade II. Obwohl die beiden Projekte vor ungefähr 18 Monaten angekündigt wurden, wissen wir im Grunde noch immer nichts darüber. Am Online-Diskurs nimmt Ninja Theory nicht teil, deshalb gehen wir aktuell nicht davon aus, dass wir nach der E3 deutlich schlauer sind.

Diese Woche teilen die Entwickler allerdings einige Design-Ideen der Titelheldin Senua. Die Designerin Melina Jürgens, die Schauspielerin von Senua, präsentiert uns einige Kostüme, weil das Team diese Ideen ausprobieren möchte. Die Cosplay-Fans sollen sich allerdings noch zurückhalten, warnen die Entwickler. Hierbei handelt es sich nicht um fertige Designs.