Hellblade II, Immortals of Aveum, Lords of the Fallen und mehr kommen sehr bald in den Game Pass

Wenn ein neuer Monat beginnt und irgendwo in der Mitte, präsentiert Microsoft traditionell eine neue Reihe von Spielen, Vergünstigungen und anderen Dingen, die auf Game Pass kommen, wie dies in der zweiten Maihälfte 2024 der Fall ist.

Dieses Mal bekommen wir eine Menge wirklich interessanter Ergänzungen, vor allem das kommende Senua's Saga: Hellblade II von Off Course Ninja Theory. Aber wir bekommen auch mehr als das, wie das wunderbare Brothers: A Tale of Two Sons, das unterschätzte Immortals of Aveum, das von der Kritik gefeierte Soulslike Lords of the Fallen und auch den neuesten NHL-Titel von EA.

Hier ist die vollständige Liste dessen, was Sie spielen können - und wann:



Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Konsole und PC) - Heute



Chants of Sennaar (Cloud, Konsole und PC) – 15. Mai



NHL 24 (Wolke) EA Play - 16. Mai



Immortals of Aveum (Cloud, PC und Xbox Series X|S) EA Play - 16. Mai



Senua's Saga: Hellblade II (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 21. Mai



Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - 23. Mai



Hauntii (Cloud, Konsole und PC) - 23. Mai



Moving Out 2 (Cloud, Konsole und PC) - 28. Mai



Humanity (Cloud, Konsole und PC) - 30. Mai



Lords of the Fallen (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 30. Mai



Firework (PC) - 4. Juni



Rolling Hills (Cloud, Konsole und PC) – 4. Juni



Wie üblich gibt es auch Perks für Game Pass Ultimate -Abonnenten abzuholen, und dieses Mal erhalten wir 500 Minecoins, die wir in Minecraft verwenden können, und eine Xbox-Kopfbedeckung für Naraka: Bladepoint. Sie können mehr über all dies auf Xbox Wire lesen.

Leider ist nicht alles Spaß und Spiel, da auch einige Titel entfernt werden. Glücklicherweise berechtigt Sie Ihr Game Pass -Abonnement zu bis zu 20 % Rabatt auf all diese Spiele. Bis zum 31. Oktober könnt ihr sie alle wie gewohnt spielen, aber danach sind sie weg.