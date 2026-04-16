Hell Let Loose: Vietnam zeigt zerstörerische 50v50-Kämpfe im neuen Trailer

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Holt eure Hubschrauberblätter zum Surren, Jungs, und passt auf eure Schritte auf, denn wir werden gleich in die verschwitzten, tödlichen Dschungel Vietnams aufbrechen. Hell Let Loose: Vietnam habe heute Abend einen neuen Blick auf die Galaxies Spring Showcase bekommen, und sie sieht wunderbar chaotisch aus, während sie die Wut des Vietnamkriegs in massiven 50-gegen-50-Kämpfen auf unsere Bildschirme bringt.

Egal, ob du den Kampf in die Luft nimmst oder dich am Boden im engen Infanteriekampf bekämpfst – Hell Let Loose: Vietnam scheint explosive Action zu liefern. Wenn du früh mitmachen möchtest, kannst du dich über das Formular hier oder über den QR-Code im untenstehenden Trailer für die Playtests anmelden.

Auf sechs verschiedenen Karten spielst du ein entscheidender Teil dieser Nacherzählung eines der berüchtigtsten Konflikte der Geschichte. Es gibt eine Menge historisch korrekter Fahrzeuge, Waffen und mehr zu entdecken, also wenn ein historisch basierter Shooter für dich passt, schau dir den Trailer an und halte die Augen offen für weitere Informationen.