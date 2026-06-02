Hell Let Loose: Vietnam wurde auf August verschoben

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Wenn Sie gehofft hatten, in ein paar Wochen, wenn Expression Games' Hell Let Loose: Vietnam am 18. Juni startet, in die grausigen Konflikte des Vietnamkriegs einzutauchen, haben wir einige schlechte Nachrichten zu teilen.

Der Entwickler hat bestätigt, dass das Spiel verzögert wurde und nun Mitte August, also am 13. August, erscheinen wird. Was den Grund für die Verzögerung betrifft, so wurde eine Erklärung veröffentlicht, die erklärt, dass das Feedback aus dem jüngsten Open Beta Weekend zu dieser Entscheidung geführt hat.

"Wir waren so begeistert, euch eure Erfahrungen teilen zu sehen, die großartigen Videos unserer Kriegskorrespondenten zu sehen und euer wichtiges Feedback sowohl in unseren geschlossenen als auch in offenen Betas zu erhalten und umzusetzen.

"Zusätzlich zu Ihrem Feedback haben wir auch intensive interne Playtests sowohl für die PC- als auch für die Konsolenversion von Hell Let Loose: Vietnam durchgeführt und mehrere Bereiche identifiziert, in denen zusätzliche Entwicklungszeit uns ein stärkeres Launch-Erlebnis ermöglichen wird.

"Daher haben wir nach sorgfältiger Überlegung beschlossen, den Start auf den 13. August zu verschieben. So wird sichergestellt, dass Hell Let Loose: Vietnam auf dem Qualitätsniveau startet, das wir erwarten und das Sie verdienen."

Expression geht weiter und betont, dass es die Geduld seiner Fans "zutiefst schätzt" und Sie weiterhin über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten wird.

Hast du dich auf Hell Let Loose: Vietnam gefreut?