Hell Let Loose: Vietnam wird Mitte Juni auf PC und Konsolen erscheinen

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Team17 und Entwickler Expression Games haben bestätigt, dass das nächste Kapitel der Hell Let Loose-Reihe in etwa einem Monat offiziell digital erscheinen wird. Hell Let Loose: Vietnam wird am 18. Juni auf PC, PS5 und Xbox Series X/S debütieren, allerdings nur in digitalem Format, da der physische Launch des Spiels auf den 4. August verschoben wird.

Wenn das Spiel debütiert, wird es für £34,99/€39,99 für die Basisedition verkauft werden, wobei die Deluxe Edition, die außerdem einige zusätzliche Extras enthält, die später im Jahr 2026 erscheinen werden, für £54,99/€59,99 verkauft wird.

Was das Spiel den Spielern zum Debüt bieten wird, können wir mit sechs großen Karten rechnen, auf denen 50-gegen-50-Action stattfinden wird, alles zusätzlich zu historisch korrekten Waffen, Fahrzeugen und taktischen Optionen sowie neuen US-Lufteinheiten.

Wenn Sie neugierig sind und das Spiel vor seinem Debüt spielen möchten, um einen Vorgeschmack auf das Angebot zu bekommen, wird es zwischen dem 29. Mai und dem 1. Juni ein kostenloses Open-Beta-Wochenende auf dem PC nur über Steam geben.

Sehen Sie sich unten den Trailer zum Veröffentlichungsdatum des actiongeladenen Spiels an.