Hell is Us zeigt einen ersten Blick auf das Gameplay während der State of Play-Übertragung

HQ

Im Rahmen der heutigen State of Play -Sendung hat Entwickler Rogue Factor gerade einen ersten Blick auf das Gameplay des kommenden Action-Adventure-Spiels Hell is Us geworfen. Im PlayStation Blog als Third-Person-Projekt beschrieben, bei dem die Spieler eine Welt erkunden müssen, die "ihren Intellekt herausfordert", versucht dieser Titel auch, "tiefgründige Themen wie Bürgerkrieg, menschliche Emotionen und Familie" zu erforschen.

Was das alles bedeutet und wie sich das auf das Gameplay auswirkt, neckt und beantwortet der neue Trailer definitiv viele Fragen, die Sie vielleicht haben. Wenn Sie jedoch noch weitere Fragen haben und mehr über Hell is Us erfahren möchten, haben wir gute Nachrichten für Sie. Nacon plant, am Montag, den 30. September, einen Stream zu veranstalten, in dem ein noch tieferer Einblick in Hell is Us gegeben wird.

Gefällt Ihnen das Aussehen von Hell is Us ?