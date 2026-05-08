Hell is Us kommt im September nach Nintendo Switch 2

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Das kürzlich erschienene Nacon Connect hatte eine Menge an Nachrichten und Informationen, die sie mit Zuschauern auf der ganzen Welt teilen wollten. Eine dieser fesselnden Enthüllungen drehte sich um Rogue Factors Hell is Us, als der Action-Titel erneut auftauchte, um ein Update zu seinen Plänen für die Nintendo Switch 2 zu präsentieren.

Uns wurde mitgeteilt, dass Hell is Us bereits ab dem 24. September auf der Switch 2 erscheinen wird. Ja, in ein paar Monaten wirst du unterwegs in die Welt Hadea reisen können, die vom Krieg zerstörte Landschaft erkunden und schließlich versuchen herauszufinden, was dahinter liegt.

Vor diesem Hintergrund wurde ein neuer Trailer zu Hell is Us geteilt, den Sie unten sehen können. Und falls du das Spiel noch nicht gespielt hast, lies unbedingt unsere Rezension, um zu sehen, was es bereithält.