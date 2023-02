Helena Bonham Carter denkt, The Crown sollte enden

The Crown ist immer noch eine der Netflix's größten TV-Serien und scheint immer Tonnen von Zuschauern und Schlagzeilen anzuziehen, wenn eine neue Staffel debütiert, umso mehr in der heutigen Zeit, da die Show schnell bis zum heutigen Tag aufholt und beginnt, Ereignisse anzugehen, die sehr frisch in die Geschichtsbücher gedruckt werden.

Mit dem kürzlichen Tod von Queen Elizabeth II, der auch The Crown im letzten Jahr betrifft, war die Frage, ob die Show beendet und beendet werden sollte, ein großer Gesprächspunkt, einer, den Helena Bonham Carter (die Prinzessin Margaret in der Serie für ein paar Staffeln spielte) eingeschaltet hat.

Im Gespräch mit The Guardian erklärte Bonham Carter: "Ich sollte auch hier vorsichtig sein, aber ich denke nicht, dass sie eigentlich weitermachen sollten. Ich bin dabei und ich habe meine Episoden geliebt, aber jetzt ist es ganz anders. Als The Crown begann, war es ein historisches Drama, und jetzt ist es in die Gegenwart gestürzt. Aber das liegt an ihnen."

Was denkst du? Sollte The Crown enden oder möchtest du, dass es The Royal Family's modernes und aktuelles Leben erforscht?