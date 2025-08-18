Helen Mirren: "James Bond muss ein Mann sein. Du kannst keine Frau haben"

HQ

Ende des Monats werden wir sowohl Helen Mirren als auch Pierce Brosnan wieder zusammen in der Netflix-Adaption von The Thursday Murder Club sehen. Der Film wird das Paar wieder zusammenbringen, das erst Anfang des Jahres für Paramount+ 's MobLand zusammengearbeitet hat, und der Grund, warum wir dies erwähnen, ist, dass dies die Grundlage für das Doppelinterview ist, das das Paar mit dem Saga Magazine geführt hat.

Im Interview verlagerte sich das Gespräch natürlich auf James Bond, wie es bei einem ehemaligen 007 der Fall wäre, der zur Verfügung stand und zur Verfügung stand, und mit Mirren, die in The Thursday Murder Club eine Ex-Spionin spielte. Saga fragte das Duo nach dem kommenden nächsten James Bond Film und wen sie gerne besetzt sehen würden.

Mirren begann mit den Worten: "Ich bin so ein Feminist, aber James Bond muss ein Mann sein. Du kannst keine Frau haben. Es funktioniert einfach nicht. James Bond muss James Bond sein, sonst wird es etwas anderes."

Brosnan ergänzte dies dann mit den Worten: "Ich bin so aufgeregt, den nächsten Mann auf der Bühne zu sehen und einen ganz neuen Überschwang und Leben für diese Figur zu sehen. Ich liebe die Welt von James Bond. Es war sehr gut zu mir. Es ist das Geschenk, das immer wieder gibt. Und ich bin jetzt nur noch ein Mitglied des Publikums, das sich zurücklehnt und sagt: 'Zeig uns, was du tun wirst.'"

Stimmen Sie Mirrens Aussage zu, dass der nächste Bond ein Mann sein muss?