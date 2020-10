Held aus Gears Tactics demnächst auch in Gears 5 spielbar

Auf der RazerCon-Messe hatten die Gears-Entwickler The Coalition am Wochenende einige spannende Dinge über Gears Tactics und Gears 5 zu berichten. Unter anderem wurde enthüllt, dass der Gears-Tactics-Protagonist Gabe Diaz ab dem 10. November auch in Gears 5 spielbar sein wird. Um den Charakter freizuschalten, muss lediglich das Tutorial von Gears Tactics auf einer "Microsoft-Plattform nach Wahl" abgeschlossen werden.

Wer mehr Details rund um die nähere Zukunft von Gears Tactics und Gears 5 erfahren möchte, sollte sich das folgende Video von der RazerCon ansehen.