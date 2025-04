Hela Vorschau: Stuart Little nimmt die nordische Wildnis in Angriff

HQ

Die beiden Unravel -Spiele, die 2016 bzw. 2018 veröffentlicht wurden, gehören zu den gemütlichsten Spielen, die ich kenne, und vor allem letzteres verdient viel Aufmerksamkeit für den brillanten Koop-Modus, der mit mehreren wirklich cleveren Rätseln und Herausforderungen angeboten wurde, sowie für seine einzigartigen nordischen Umgebungen. Also, was hat das mit Hela zu tun? Nun, es sind größtenteils die gleichen Leute, die auch hinter diesem Abenteuer stehen, und es steht wieder ein innovativer Koop-Modus auf der Speisekarte, aber diesmal in drei frei erkundbaren Dimensionen.

Das Design ist durchweg gemütlich.

In Hela erleben wir die Welt durch die Augen einer kleinen Maus, zusammen mit bis zu drei anderen Begleitmäusen. Ich habe kürzlich an einer Präsentation von Hela teilgenommen und mir viel Gameplay angesehen, was mich begierig darauf gemacht hat, mit dem Abenteuer zu beginnen, das wieder einen klaren nordischen Touch hat. Die Geschichte wurde nur oberflächlich beschrieben und dreht sich um eine gütige Hexe, die krank geworden ist und Hilfe braucht. Ich habe den Eindruck, dass dies vor allem eine Ausrede ist, um mit anderen Spielern in einem sehr offenen Abenteuer Spaß zu haben.

Das gesamte Spiel kann alleine oder mit bis zu vier Personen gespielt werden und scheint mehrere Herausforderungen mit Lösungen zu haben, die mehr als eine Person erfordern. Dies lässt sich jedoch leicht lösen, indem du bei Bedarf einen Klon von dir selbst erstellst, was bedeutet, dass du schwere Gegenstände ziehen, Dinge hochheben und euch gegenseitig auf alle möglichen Arten helfen kannst.

In der Umgebung scheint es viel zu entdecken.

Das großartige Gameplay-Feature von Hela ist, dass dein kleiner Maus-Protagonist einen Froschrucksack trägt (eine Tasche, die wie ein Frosch aussieht), der sowohl seine Zunge ausstrecken kann, um wie der Enterhaken in den Just Cause -Spielen zu funktionieren, oder sich sogar aufblasen kann, damit du gleiten kannst. Das Spiel basiert eindeutig auf Physik, was an das bereits erwähnte Just Cause erinnert, und es gibt scheinbar eine Vielzahl von Möglichkeiten, Probleme zu lösen und Dinge zu erforschen.

Zum Beispiel kann eine Person gleiten und eine zweite Person kann sich an ihrer Froschzunge festhalten, und Sie können die Froschzunge sogar an Objekten befestigen und sie an einen beliebigen Ort ziehen. Mit den Zungen lassen sich auch Gegenstände aufheben, auf Dinge klettern, mit einem rennenden Hasen per Anhalter fahren und wie Tarzan in der scheinbar offenen Spielwelt herumschwingen.

Viel mehr Sommer gibt es im Norden nicht.

All das sieht wirklich lustig aus und ich kann mir vorstellen, dass es zu viel Lachen und Neugier führen wird, wenn man mit Freunden zusammenarbeitet, um alternative Lösungen zu finden, schwer zugängliche Orte zu erreichen oder clevere Geheimnisse zu finden. Eine Sache, die mir jedoch aufgefallen ist, war, dass der Entwickler, Windup, beschlossen hat, die Froschzunge als "transparentes" Objekt zu gestalten. Die Zunge hat also keine wirkliche Kollisionsprogrammierung und kann durch Dinge gleiten, seien es die Körper von Tieren, auf die man trampt, und so weiter. Was die Gameplay-Wahl angeht, ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, um eine flexiblere Nutzung zu ermöglichen, aber es ist dennoch erwähnenswert, da es sich um ein kleines und unerwartetes Element handelt.

Dank dessen gibt es scheinbar nichts, was das spielerische Gameplay verlangsamt, in dem du zwischen dichten Wäldern des Nordens hin- und herflitzen, miteinander scherzen, durch die Bäume schwingen, Häuser erkunden und Spaß mit den Dingen haben kannst, die du findest, sei es ein Fußball, ein Werkzeugkasten oder etwas anderes. Die Rätsel scheinen auch oft physikbasiert zu sein, wo zum Beispiel Insekten den Weg zu etwas versperren können. Dies kann überwunden werden, wenn Sie etwas Kaffee wegschleppen, um sie abzulenken. In anderen Fällen musst du Gegenstände anheben und kannst deine Froschzunge auf geniale Weise einsetzen, um schwere Gegenstände auf eine Weise zu bewegen, wie es kleine Mäuse sonst nicht könnten.

Hier siehst du den kleinen Froschrucksack, der für das Spiel so wichtig ist.

Ob es einen Kampf gibt, wissen wir noch nicht, aber Windup sagt, dass nicht alle Tiere unsere Freunde sind - zumindest nicht am Anfang - was mich vermuten lässt, dass sie vielleicht besiegt, gerettet oder ein Gefallen für sie erledigt werden müssen, bevor man sich mit einer Elster anfreunden kann.

Was mich an Hela beeindruckt, ist, wie gut Windup die Natur und die Umgebung dieses Teils der Welt eingefangen hat. Die Musik stammt auch von der gleichen Folk-Musikgruppe, die hinter Unravel stand, was hoffentlich bedeutet, dass es ein unvergesslicher Soundtrack wird.

Wenn mehr von euch spielen, könnt ihr schwerere Gegenstände umwerfen, aber ihr könnt euch auch selbst klonen und sozusagen alleine im Koop-Modus spielen.

Die einzige Sorge, die ich nach dem, was wir bisher gesehen haben, habe, ist, dass Hela mehr darauf zu basieren scheint, dass die Spieler gemeinsam Spaß haben, als dass das Abenteuer tatsächlich eine fesselnde Herausforderung darstellt. Es ist möglich, dass der Ausschnitt des Spiels, den wir gesehen haben, nicht vollständig repräsentativ für das größere Ganze ist, aber eine klare Erzählung und klare Ziele, die es zu überwinden gilt, helfen dabei, etwas zu erreichen und eine Bedeutung zu präsentieren, und ich hoffe, dass das etwas ist, das in der vollständigen Erfahrung geliefert wird, die hoffentlich nicht mehr allzu weit entfernt sein wird, wenn man bedenkt, wie fertig es aussah.