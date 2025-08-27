Hela Hands-On Preview: Ein skandinavisches Stuart Little-Abenteuer voller Charme

HQ

Wenn man so viele Spiele sieht und so viele Spiele gleichzeitig spielt, kann es schwierig werden, sich wirklich in einem zu verlieren. Vor allem auf der Gamescom, wo man von einem Termin zum nächsten flattert wie auf einer Uni-Kneipentour ist. Hela, das Koop-Abenteuer von den Köpfen hinter Unravel, das zu Windup Games wechselte, hatte keine Probleme, mich in den Bann zu ziehen und mich nach einer kurzen Spielsitzung mit den Entwicklern dazu zu bringen, mehr zu wollen.

Hela ist ein Spiel, in dem du und drei weitere Spieler in die Rolle von Mäusen in einem Zauberwald schlüpfen. Zuerst dachte ich, wir wären von einer Hexe verflucht worden, um als anthropomorphe Mäuse zu leben, aber mir wurde schnell gesagt, dass die Hexe eine freundliche, wenn auch sehr alte Seele ist, der wir aus eigenem Wohlwollen dienen. Mit unseren froschigen Rucksäcken und den freundlichen Viechern um uns herum erkunden wir einen großen, offenen Raum, um Missionen zu erfüllen und zu beweisen, dass wir den Job der Hexe für sie erledigen können, wenn es ihr nicht gut genug geht, um im Wald zu helfen.

Hela ist ein sehr offenes Spiel. Da es sich um die eher linearen Koop-Erfahrungen von Hazelight handelt, war das für mich eine Überraschung, aber auf jeden Fall eine willkommene. Windup hat sehr darauf geachtet, dass selbst wenn das Spiel offen ist, es nicht dazu führt, dass die Spieler einfach in verschiedene Richtungen gehen und nicht als Paar oder Gruppe interagieren. In Hela kannst du Schatten auf deiner Reise zurücklassen. Diese Mäusegeister bleiben genau dort, wo du sie hingelegt hast, und können jederzeit dorthin teleportiert werden. Du kannst dich auch zu deinen Freunden teleportieren, wenn sie etwas Cooles gefunden haben und du an der Action teilnehmen möchtest.

In ihrer Hauptrolle dienen Shades dazu, sicherzustellen, dass Sie nicht das Gefühl haben, etwas zu verpassen, wenn Sie keine volle Gruppe von vier Personen haben. Als Beispiel aus der Vorschausitzung mussten wir vier Mäuse an bestimmten Stellen innerhalb eines Rätsels ruhen lassen, um es zu vervollständigen, und so ließen der Entwickler und ich Shades zurück, damit wir alle Punkte abschließen konnten. Es ist schön, wenn ein Spiel dies tut, da du dich nicht überfüllt fühlst, wenn du vier Spieler hast, und deine Gruppe wird sich auch dann unvollständig anfühlen, wenn du nur einen Spieler hast.

Es gab keine wirkliche Erzählung, die ich während der Spielzeit mit Hela erlebt habe, aber das spielte keine Rolle. Das Gameplay selbst war hier der Star der Show und erwies sich als unglaublich zufriedenstellend. Mit der Zunge des froschigen Rucksacks durch den Wald zu schwingen, machte ungefähr so viel Spaß wie das Netzschleudern in den Spider-Man-Spielen von Insomniac. Durch den Wald zu flitzen, fühlt sich an, als würde man durch einen riesigen Spielplatz rennen, auf dem du jede Menge Dinge zum Herumspielen aufgestellt hast. Von Tieren über Rennen bis hin zu Tränken, die hergestellt werden müssen, gibt es eine Reihe von Geheimnissen, die auf der Karte versteckt sind, und die Erkundung macht einfach Spaß, auch dank der charmanten Grafik und des Designs der Charaktere. Man hat das Gefühl, dass ein Märchen zum Leben erweckt wurde, während man Hela spielt, und man wird in nostalgische Koop-Erlebnisse von einst zurückgeworfen, während man tiefer in die Systeme eintaucht.

Hela hat ein großes Gefühl von Schwung in seiner Bewegung. Durch ein Ausdauersystem im Stil von Breath of the Wild, das mit deinem Rucksack verbunden ist, denkst du vielleicht zunächst, dass es ewig dauern wird, bis du von Punkt A nach Punkt B kommst. Aber wenn du erst einmal herausgefunden hast, wie du dich schneller fortbewegen kannst, wirst du schnell feststellen, dass dieser Wald nicht annähernd so überwältigend ist, wie er zunächst zu sein scheint. Es gibt keine Schnellreisemechanik in Hela, aber es gibt Möglichkeiten, schnell zu reisen, wenn Ihr mich versteht.

Ich habe die Zeit, die ich mit Hela verbracht habe, sehr genossen. So sehr, dass ich sehr froh war, als einige andere Pressevertreter/Kreative in den Termin kamen und es ablehnten, mir den Controller abzunehmen. Purer, einfacher Spaß ist die beste Art, es vor einer gesunden märchenhaften Kulisse zu beschreiben. Meine einzige Sorge liegt in der unbekannten Existenz einer zentralen Erzählung. Wenn es keine richtige Geschichte gibt, um diese Sandbox zusammenzusetzen, befürchte ich, dass die Mechanik den Spaß nur auf ein paar Stunden ausdehnen wird.