Heißt nächstes Plants vs. Zombies womöglich Battle for Neighborville?

Es ist ein halbes Jahr her, seitdem EA die Arbeiten an einem neuen Triple-A-Spiel im Universum von Plants vs. Zombies bestätigte, jüngst hat der Entwickler nun einen offiziellen Markenzeichenantrag für Europa eingereicht. Interessant ist vielleicht noch die Tatsache, dass das Game nicht als Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 bezeichnet wird, sondern als Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Im Geheimhaltungsvertrag, den Spieler der Alpha-Version unterzeichnen mussten, wurde noch vor Codename Plants vs. Zombies Picnic verwendet, Battle for Neighborville scheint jedoch der offizielle Namen zu sein. Wann das Game konkret vorgestellt wird, wissen wir noch nicht. Eine Veröffentlichung im nächsten Frühjahr könnte möglich sein, aber das sind zu diesem Zeitpunkt nur Vermutungen.