Heißer Sommer! Großbritannien stellt neuen Allzeit-Juni-Temperaturrekord auf

HQ

Könnten wir auf Kurs für den heißesten Sommer in ganz Europa sein? Viele Länder haben ihre bisherigen Rekorde für die höchsten Frühjahrs- und Maitemperaturen im vergangenen Monat gebrochen, und die anhaltende Hitzewelle, die Europa betrifft, hat in weiten Teilen des gesamten Kontinents zu erschütternden Temperaturen geführt.

Zu diesem Zweck hat das Vereinigte Königreich, wie vorhergesagt, nun einen neuen Juni-Temperaturrekord aufgestellt, nachdem laut Met Office in Gosport, Hampshire, 36,1 °C gemessen wurden. Die Temperatur gilt derzeit als vorläufiger Rekord, da die Daten überprüft werden müssen und sie in den kommenden Tagen erneut übertroffen werden könnte, mit wahrscheinlich zwei weiteren Tagen mit sengenden Temperaturen für das Vereinigte Königreich.

Was wir wissen, ist, dass er einen Rekord übertraf, der seit 1957 und 1976 gemeinsam gehalten wird, bei dem 35,6°C gemessen wurden.

Zu den weiteren regionalen Rekorden, die gebrochen wurden, gehört, dass Wales seine höchste Mindesttemperatur im Juni übertraf, wobei St Athan in South Glamorgan in den frühen Morgenstunden des 23. Juni 20,3 °C gemessen hat.

Für das Vereinigte Königreich bedeutet das nun, dass das Land für Mai und Juni aufeinanderfolgende Temperaturrekorde verzeichnet hat, was die Frage aufwirft, ob Juli und August folgen werden. Man kann nur hoffen, dass nicht, da der Allzeitrekord im Juli 2022 mit 40,3°C erreichte und im August 2003 38,5°C erreichte...