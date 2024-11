Heinz arbeitet mit Kirby zusammen

HQ

Wenn man bedenkt, dass seine Superkraft darin besteht, seine Feinde zu verschlingen, ist es nicht verwunderlich, dass Kirby sich mit einer Lebensmittelmarke zusammentut. Die Kollaboration von Heinz und Kirby wurde enthüllt und wird noch in diesem Monat in Japan erscheinen.

Neun einzigartige Designs werden auf den Produkten zu sehen sein, bei denen es sich um kleine quetschige Päckchen mit Gewürzen handelt. Man kann auf jedem einen anderen Look für Kirby sehen, und das scheint auch schon das Ausmaß der Kollaboration zu sein.

Da das gesamte Branding auf Japanisch ist und diese Kollaboration nur in Japan erhältlich ist, ist es schwer zu sagen, was die Geschmacksrichtungen sind, aber wenn Sie in Japan sind und Lust auf einen Kirby-Leckerbissen haben, wissen Sie jetzt, dass Sie Optionen haben.

