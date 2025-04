Heineken präsentiert Handyhülle, die sich beim Anstoßen umdreht

HQ

Das Trennen von unseren Mobiltelefonen kann gelinde gesagt eine Herausforderung sein. Glücklicherweise haben die Leute von Heineken eine Lösung gefunden, mit der Sie sich auf Freunde und gute Getränke konzentrieren können.

Es ist als The Flipper bekannt und es ist buchstäblich eine Handyhülle, die Ihr Telefon auf den Kopf stellt, wenn es Sie anstoßen und "Prost" sagen hört. Es schafft dieses Kunststück, indem es einen beweglichen Arm auf der Rückseite des Gehäuses hat, der das Telefon ausfährt und umrollt, wenn es den Begriff hört. Je nachdem, wann es weiß, wann Sie toasten, verwendet es "KI-trainiertes" Hören, um den Arm zu aktivieren.

Der Haupthaken an The Flipper ist, dass es sich noch um einen Prototyp und ein Konzept handelt, was bedeutet, dass Sie Ihr Telefon vorerst noch manuell umdrehen müssen, um sich aus seiner Trance zu lösen.

