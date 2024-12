Heihachi sollte am Ende von Tekken 7 nicht so brutal getötet werden

HQ

Es sah wirklich düster aus für , der am Ende von Tekken 7 bewusstlos geschlagen und in einen vulkanischen Lavasee gestürzt wurde, was hätte bedeuten müssen, dass er in Sekundenschnelle verbrannt wurde.

Doch in Tekken 8 tauchte er sechs Monate nach dem Start wieder auf wie ein Jack in der Box, böser als je zuvor. Also, wie ist das passiert, warum ist er nicht gestorben? In der Mini-Kampagne von Heihachi erhalten wir eine eher unwahrscheinliche Erklärung, wie es passiert ist, und als wir kürzlich die Gelegenheit hatten, den Chef der Tekken-Serie, Katsuhiro Harada, zu treffen, sagte er uns, dass es einen Grund gab, warum es so weit gekommen ist.

Heihachi sollte nie sterben, aber Regisseur Kohei "Nakatsu" Ikeda und das CG-Team haben es etwas zu gut geschafft, uns davon zu überzeugen, dass die alte Legende ihr Ende gefunden hat. Genauer gesagt sagte Harada:

"Nun, weißt du, ursprünglich war die Idee, dass Heihachi nicht per se stirbt. Aber während der Entwicklung von Tekken 8 habe ich dem Regisseur, Kohei "Nakatsu" Ikeda, aber auch dem Team, das für die Erstellung der CG-Filme usw. verantwortlich ist, gesagt, dass es überzeugend aussehen soll, so wie das eigentliche Ende des Kampfes zwischen Kazuya und Heihachi passiert ist. Daher war das Team, so wie es dargestellt wurde, überzeugender, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte. Es war also mehr... Es war immer im Plan, einen Weg zu finden, ihn überzeugend zurückzubringen."

Tekken 8 ist jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich. Wenn Sie Heihachi möchten, müssen Sie ihn separat für 6,49 £/7,99 € kaufen oder in eine der teureren Versionen des Spiels investieren. Deluxe Edition oder Ultimate Edition.

